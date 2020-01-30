جنيفر لوبيز وماريا كاري.. إليك أبرز محطات مشاكلهما الخفية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قديمة هي الخلافات القائمة بين النجمتين جينفر لوبيز وماريا كاري، ورغم محاولة كليهما إنكارها والتنصل من كونهما السبب في وجودها من خلال المقابلات أو التصريحات التي تدليان بها، لكن الواقع يؤكد العكس، وهو ما يمكن للمتابعين اكتشافه من خلال بعض الحركات والإيماءات التي تبين وجود خلاف ما يزال بينهما إلى الآن.

ونستعرض فيما يلي بعض المعلومات الخفية عن حقيقة الخلاف الحاصل بين النجمتين:

- يقال إن جينفر لوبيز سبق لها أن كشفت عن أفكار أغنيتين كانت تستعد ماريا كاري لإدراجهما بأحدث ألبوماتها، Glitter، عام 2001، وكانت تلك هي بداية شرارة الخلاف بين النجمتين، ورغم مرور السنين، فلا يزال لتلك الواقعة أثرها المستمر.

- يقال إن تومي موتولا، طليق ماريا كاري، الذي ظل على خلاف شرس ومثير للجدل معها، وكان بالمناسبة رئيساً لشركة سوني ميوزك، ظل داعماً لجينفر لوبيز في خلافها مع كاري خلال فترة أوائل العقد الماضي، وهو ما أكده حينها المنتج، ايرف غوتي، في تصريحات كشف فيها عن أن استخدام لوبيز لأغنيتي Firecracker و Ja Rule في ألبومها J.Lo لم يكن محض صدفة على الإطلاق.

- سبق لماريا كاري أن صرحت في مقابلة مع لاري كينج في ديسمبر عام 2002 أنه تكاد لا توجد أوجه تشابه بينها وبين جينفر لوبيز، نافية في نفس الوقت أن تكون هناك منافسة بينهما، من منطلق أن مهنة كاري هي الغناء وكذلك كتابة الأغاني.

- يقال إن المنافسة بينهما وصلت لحد الأجر الذي تحصلان عليه عن مشاركتهما كحكام في برنامج "أميركان أيدول"، حيث حصلت جينفر على ما يقرب من 20 مليون دولار في الموسم، بينما حصلت ماريا على 18 مليون دولار للموسم، بحسب هوليوود ريبورتر.

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- تعاملت جينفر لوبيز بحنكة ودبلوماسية بشأن خلافها مع ماريا، لدرجة أنها أنكرت أي خلاف على الإطلاق، على الأقل من جانبها، وأكدت أيضاً أن ماريا لا تعرفها بالفعل.

- يبدو أن جينفر تعمدت تجاهل ماريا كاري خلال الفقرة الغنائية التي كانت تؤديها في حفل "بيلبورد" الموسيقي عام 2015، حيث أظهرت الكاميرات جينفر (التي كانت تجلس بالصف الأمامي) وهي تلهو بهاتفها أثناء تأدية ماريا أغنية Infinity.

- رغم أن جينفر سبق لها أن أكدت أنها وماريا لم يلتقيا مطلقاً، فإنها عادت ونفت ذلك بعدها بحوالي عامين، وأكدت أنهما تقابلتاعدة مرات، وأن كاري ربما لا تتذكر فحسب.

- بينما خرج طليق ماريا، نيك كانون، ليقف إلى جوارها في حربها الضروس مع جينفر بتصريحاته العام الماضي أنه يرى أن ماريا رقم واحد تليها هالي بيري ثم ناعومي كامبيل وأنه لا يعرف جينفر لوبيز، فقد خرجت النجمة ديمي لوفاتو لتهاجم ماريا بسبب طريقتها المقززة، الوقحة والمنفرة التي تتبعها في التعامل مع الآخرين على حد وصفها.

- بينما حاولت ماريا في 2018 أن توضح تعليقها بأنها لا تعرف جينفر، فإنها قد تورطت في تعليق آخر يبدو أكثر غموضاً من تعليقها الأول، حيث أكدت أنها لا تكترث بالتعليقات التي تنشر عبر الإنترنت وأنها تحرص دوماً على الابتعاد عنها.