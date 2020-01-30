شكرا لقرائتكم خبر عن شعب جميل وجمهور عظيم.. اعرف محمد إمام قال ايه بعد عرض فيلم لص بغداد بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الفنان محمد إمام، بالشكر إلى شعب دولة الإمارات لحسن الاستقبال، بعد حضوره العرض الخاص لفيلم "لص بغداد"، قائلاً:"من أحلى العروض الخاصة اللي حضرتها في حياتي .. شعب جميل و جمهور عظيم .. شكراً على الاستقبال اللي ماحصلش زيه قبل كده أستنوني الأسبوع ده في كل برامح الفن و السينما إن شاء الله".



محمد إمام

وكانت أعلنت شركة سينرجى فيلمز عن طرح فيلم "لص بغداد" للنجم محمد امام بدول الخليج وأمريكا وكندا اليوم 29 يناير، وذلك بعدما انطلق الفيلم فى دور العرض المصرية بـ 100 نسخة 22 يناير محققا نجاحا كبيرا.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

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"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد امام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.