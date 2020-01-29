شاهدوا.. محام كويتي يرد على أحلام ويسخر من مريم حسين ويكشف ما فعلته بخادمتها

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 يناير 2020 11:53 مساءً - هاجم المحامي الكويتي بشار النصار الفنانة المغربية مريم حسين على خلفية الحكم عليها بالحبس في الإمارات مؤخراً.

وقال في مقطع فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على “إنستغرام” ساخراً إن الفنانة ممثلة لكنها لم تظهر في أي عمل منذ سنوات. وهنأ الجسمي بما اعتبره انتصاراً عليها.



وأعرب عن استغرابه دفاع الفنانة الإماراتية أحلام عنها لأن لديها ابنة. وذكّر بأن حسين ادعت في وقت سابق على عاملتها المنزلية وصدر على إثر هذا حكم بحبس الأخيرة ثم إبعادها.

واضاف أنه يتم إطلاق صفة المثيرة للجدل عليها لأنها تسبب الكثير من المشاكل في الوسط الفني مع الإشارة إلى أنها نشرت تفاصيل تتعلق بحياتها مع زوجها السابق على مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً.

وتابع أن موكله الفنان حسين المنصور المعروف بأخلاقه وتربيته الحسنة ربح دعوى قضائية ضدها في وقت سابق وأنه تم على إثر ذلك الحكم بحبسها 6 أشهر قبل أن يتم وقف التنفيذ بتوقيعها تعهداً بحسن السير والسلوك.

واعتبر أن كونها أماً لا يبرر ما تقوم به معبراً عن استغرابه تدخل أحلام في هذه القضية ومهاجمتها الجسمي بطريقة غير مباشرة حسب قوله.