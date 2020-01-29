شاهدوا.. أحلام تكشف تعرض أقراطها باهظة الثمن للكسر عند صعودها إلى المسرح

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 يناير 2020 11:53 مساءً - نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران، على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، مقطعاً مجتزأ من مقابلة أجرتها مع الفنانة الإماراتية أحلام على هامش الحفل الخاص الذي أقامته في السعودية.

وتطرقت أحلام خلال اللقاء إلى بعض التفاصيل المتعلقة بوقفتها على المسرح حيث أشارت إلى أنها لم تتمكن من إقفال قبضة يدها بسبب انفعالها وتفاعلها مع الحاضرين وتميز الأجواء.

وقالت إن ما حدث في ذلك الحفل كان عظيماً إلا أنها فاجأت الجميع بكشف ما حدث لأقراطها باهظة الثمن حيث لفتت إلى أنها كسرت بعد أن صعدت إلى المسرح.

وأضافت أنها ذهبت إلى لندن للقاء المصمم وعقدت معه اتفاقاً. ويأتي هذا بعد الضجة التي أحدثتها بسبب ظهورها بإطلالة فاخرة جداً خلال الحفل الذي أقامته تحت عنوان “ليلة فنانة العرب”.

ولفتت الانتباه باطلالاتها المميزة وأشار تقرير لبرنامج ET بالعربي إلى أن قيمة مجوهراتها وصلت إلى 7 مليون دولار أميركي وأنها اشترتها من تاجر الماس الأميركي لبناني الأصل سامر حليمة.