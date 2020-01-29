تيم حسن: “أنا تركت”.. وجمهوره حزين!

متابعة بتجـــــــــرد: في رده على سؤال إحدى المتابعات على “تويتر” عما إذا كانت إحدى صفحات “فيسبوك” التي تحمل اسمه ويبلغ عدد متابعيها حوالي المليون ونصف المليون متابع تحت إدارته، فاجأ النجم السوري تيم حسن جمهوره بالكشف عن أنه يعتزم ترك مواقع التواصل الاجتماعي قريباً.

وقال حسن في تغريدته: “لا انا تركت الفايسبوك تقريبا.. انستغرام وتويتر فقط، وقريبا رح اتركهم بإذن الله”، لافتاً إلى أن كل الحسابات ليست بإدارته هو.

وأصابت هذه التغريدة متابعي النجم السوري بالحزن، فتمنوا عليه أن يبقى متواصلاً معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من إطلالاته القليلة عبرها نسبياً.

والجدير بالذكر أن حسن بدأ أخيراً تصوير مسلسل “الهيبة الرد” بجزئه الرابع والذي سيعرض عبر شاشة mtv خلال موسم رمضان 2020.

على صعيد آخر، يحصد تيم حسن خلال الفترة الراهنة نجاح مسلسل “العميد” الذي يمتد إلى 12 حلقة، وتشارك في بطولته نخبة من النجوم، نذكر منهم فادي صبيح وبديع أبو شقرا ومجدي مشموشي وقاسم ملحو وأنجو ريحان وأمانة والي ورنا شميس وآخرين.