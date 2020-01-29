باسم مغنية يروي تفاصيل الرقم 66 ويتساءل: هل القصة قصة رقم؟

بعد تسع سنوات على وفاة الممثل الكوميدي محمود مبسوط الشهير بشخصية “فهمان” إثر اصابته بأزمة قلبية حادة ، استذكر الممثل باسم مغنية “فهمان” بعدما حصل على رقمه من النقابة.

ونشر “مغنية” قبل قليل صورة لـ “فهمان” وروى ماذا حصل معه في النقابة وكتب قائلاً: “هناك عدد كبير من المبدعين قدّموا الكثير الكثير لهذا البلد، ربما حصدوا الشهرة ولكن الأكيد لم يأخذوا حقّهم، وربما كثر حالياً لا يعرفونهم أو تم نسيانهم. من هؤلاء المبدعين الفنان الكبير محمود مبسوط الله يرحمه والذي كان يُعرف بـ “فهمان” الذي زرع البسمة على وجوه أجيال وأجيال وواجبنا دائماً ان نتذكره”.

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وأضاف “اليوم في النقابة حصلت على بطاقة انتساب تحمل رقم ٦٦. هذا الرقم يعود للبطاقة التي كانت تحمل اسم فهمان”. وتابع متسائلاً: “لا أعلم لماذا شعرت كأن مسؤولية جديدة وضعت على عاتقي على الرغم من ان القصة قصة رقم فقط. هذا الرقم سيبقى باسمك يا فهمان وسنبقى نتذكره أريد أن اشكر النقابة التي منحتني رقم فنان كبير قدّم الكثير للفن وأنا شخصيًا أحبه جداً”.

من جهة أخرى، يطل “مغنية” بدور النقيب جاد حرب في مسلسل “سرّ” عبر شاشة MBC4، ويحقق العمل نجاحاً ونسبة مشاهدة عالية منذ انطلاق عرضه ويضم المسلسل الى جانبه مجموعة من النجوم اللبنانيين والسوريين على رأسهم بسام كوسا، داليدا خليل وسام حنا، فادي ابراهيم، رواد عليو، نتاشا شوفاني، نيكول طعمة، سامي أبو حمدان، حسان مراد، رانيا سلوان، نوال كامل، طارق أنيش، جاد أبو علي، جوي الهاني، أسعد رشدان، مايكل كبابة، تانيا فخري، ليلى قمري، هشام أبو سليمان، نيكول جوي فارس وسواهم. من إنتاج “ميديا هاوس بيكتشرز” للمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان.

ويتواجد باسم مغنية حالياً في السويد لتصوير مسلسل “ليالي الشمال” كتابة وإخراج السوري عماد النجار، حيث سيطلّ بشخصية دينية لها أهميتها في العالم العربي.