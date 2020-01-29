نجم "ابنة السفير" يقع في غرام فتاة جديدة.. هل تشبه زوجته السابقة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لفت النجم التركي أوراز كاجيلار أوغلو الأنظار إليه بعد تصدره المشهد في مسلسل "ابنة السفير"، والذي يحقق نجاحا متواصلا منذ عرض الحلقة الاولى منه، ويمكن القول إن أوراز والمعروف في المسلسل بـ "غيديز" أصبح نجما يتابعه جمهور عريض.

وتداولت العديد من الحسابات المهتمة بمشاهير تركيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بوجود علاقة حب بين أوراز كاجيلار أوغلو وإحدى مشاهير السوشيال ميديا واسمها ميهتاب الجول.

ومن الملاحظ أن أوراز ومهيتاب لا يتابعان بعضهما البعض عبر السوشيال ميديا، إلا أن الصحفي التركي الذي نقل الخبر، أشار إلى أن هذا الخبر جاء بناء على تحرياته الخاصة، وأن أساس هذا الادعاء هو قيام كل منهما بنشر كلمات من الأغنية نفسها أمس الثلاثاء وبالتوقيت ذاته، عبر خاصية الستوري في إنستغرام.

وكانت مهيتاب قد نشرت أغنية لمغني الراب التركي إيزل، والذي تمزج موسيقاه بين الفخ والهيب هوب والريغي، ليقوم بعدها أوراز بمشاركة الأغنية ذاتها عبر حسابه.

وذكرت بعض المواقع أن هناك شبها في الشكل بين مهيتاب وزوجة أوراز السابقة ميليس إشيتان، إذ سبق لأوراز الزواج واستمر لمدة 5 سنوات و6 أشهر، أثمر عن ابنته "أدا" ذات الثلاث سنوات، ولكنهما انفصلا في شهر تموز/يوليو الماضي.

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وعلق حينها قائلا: "كان عمري 27 وكانت ميليس عمرها 25 سنة. لقد وقعنا في الحب، وبعد أشهر من الاجتماع تزوجنا سريعا، استمر زواجنا لمدة 5 سنوات، ولكننا وصلنا إلى نهاية هذا الزواج اليوم".

وتابع أوراز: "لقد اتخذنا قرارا بالإبقاء على حبنا واحترامنا، حتى لو انفصلنا في المنازل، وذلك من أجل تربية ابنتنا"، مضيفا: "إذا نظرنا إلى الوراء، أريد أن أقول إنني ممتن لكل لحظة من هذه المغامرة التي استمرت 5 سنوات، الحياة رحلة طويلة ولم نرغب في ترك ذكريات سيئة لابنتنا".

وعلى الرغم من انفصالهما لم يقم أوراز بحذف الصور التي جمعته بزوجته السابقة من حسابه على إنستغرام، كما أنه كثيرا ما يقوم بنشر صور ابنته الوحيدة والذي يبدو أنه متعلق بها جدا.