عرض "نادي الرجال السري" في ثان أيام مهرجان جمعية الفيلم

تتواصل عروض الأفلام المشاركة في الدورة ال٤٦ من مهرجان جمعية الفيلم، بعرض فيلم "نادي الرجال السري" في ثاني أيام المهرجان بمركز الإبداع الفني في دار الأوبرا المصرية ويعقب عرض الفيلم، ندوة مع صناع الفيلم والجمهور، يديرها الناقد أحمد سعد الدين.

وتعرض باقي الأفلام على مدار الأسبوع، حيث يعرض يوم الإثنين فيلم "الممر" ويدير ندوته الناقد خالد محمود، والثلاثاء يعرض الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" ويديرها عزت البنا، ويوم الأربعاء يعرض الجزء الثاني من فيلم "الكنز" ويدير الندوة الناقد محمد سيد عبدالرحيم، ويوم الخميس يعرض الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" ويدير ندوته الناقد سيد محمود، بينما يدير ندوة فيلم"خيال مآتة" والذي يعرض يوم الجمعة الناقد محمد عبدالرحمن، فيما تُختتم فعاليات المهرجان يوم السبت بعرض فيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت ويدير ندوته الناقد محمد نبيل.

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