شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. نسرين أمين ضيفة مهرجان جمعية الفيلم السنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل الفنانة نسرين أمين ضيفة فى سادس أيام وندوات مهرجان جمعية الفيلم السنوى غدًا الخميس 30 يناير 2020 حيث يعرض فيلمها "ولاد رزق 2" ضمن فعاليات المهرجان فى دورته الـ46 .

وبدأت نسرين أمين تصوير أولى مشاهد مسلسل ريهام حجاج "لما كنا صغيرين" بإحدي فيلل منطقة الشيخ زايد، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على وتم التعاقد حتي الآن مع كريم قاسم ونبيل عيسى ومحمود حجازى ومحمود حميدة الذى يعود للدراما بعد فترة غياب كبيرة.

كما بدأت نسرين أمين تصوير أول مشاهدها فى فيلم "يوم 13" مع المخرج وائل عبد الله، بعد تعاقدها على المشاركة فى بطولته مؤخراً وتقدم خلاله دورا جديدا ومختلفا عليها من ناحية الشكل والمضمون خاصة وأن قصة اعمل تعتمد على الاثارة والتشويق.

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فيلم "يوم 13" يشارك فى بطولته أحمد داود ودينا الشربينى ومحمد شاهين ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين جارى الاتفاق معهم والإعلان عن أسمائهم خلال الايام القليلة المقبلة قبل انطلاق التصوير، اضافة إلى الاتفاق مع أكثر من فنان للظهور كضيف شرف على أحداث الفيلم.

وانتهت نسرين أمين مؤخراً من تصوير مشاهدها فى فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع النجم كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى والمخرج أحمد الجندى، حيث تظهر كضيفة شرف على العمل وصورت مشاهدها فى أسوان قبل 3 أسابيع.

وكان آخر أعمال نسرين أمين الحكاية السادسة من الجزء الثالث لمسلسل "نصيبى قسمتك" بعنوان "ع الهادى يا ذبادى" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وأحمد عبد العاطى، وبطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، ومدحت تيخة، وحجاج عبد العظيم، وإيناس مكي وتم عرضه على قناة ON E.