شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنى تبدأ تصوير "الفتوة" مع ياسر جلال بعد "بنات ثانوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة هنادى مهنى خلال الفترة الماضية تصوير مشاهدها في مسلسل "الفتوة"، خلال الأيام الماضية، وهو العمل المقرر عرضه فى السباق الرمضاني المقبل 2020، وذلك بعدما شاركت خلال ماراثون رمضان الماضي في أكثر من عمل فني نجحت خلاله في خطف الأضواء إلى حد كبير بعدما شاركت في مسلسل "زلزال" الذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان.

ثاني الأعمال كان "حكايتي" حيث جسدت فيه شخصية صديقة ياسمين صبري خلال أحداث العمل، بينما المسلسل الثالث هو "بركة" من بطولة عمرو سعد، كما يضم مسلسل "الفتوة" أيضًا الفنان احمد خالد صالح، ليعد بذلك أول الأعمال التي تجمع الثنائي أحمد وهنادي بعد إعلان خطوبتهما وارتباطهما مؤخرًا.

Advertisements



هنادي مهنا واحمد خالد صالح

جدير بالذكر أن هنادي مهنا تشارك في بطولة فيلم "بنات ثانوي" الذي يعرض حالياً في دور العرض، وقد حقق الفيلم ردود أفعال إيجابية للغاية فور طرحه بالسينمات، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل، .. ويشارك في بطولته بجانب هنادي مهنا كلاً من جميلة عوض ومحمد الشرنوبي، مي الغيطي، هدى المفتي، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وتدور أحداث الفيلم حول فترة المراهقة، حيث تبحث خمس فتيات فى الثانوية العامة عن ذواتهن وشخصياتهن، ليقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الدراسة الثانوية.

علي جانب آخر يقوم ببطولة مسلسل "الفتوة" الفنان ياسر جلال ويتناول المسلسل بعض الأحداث الإجتماعية داخل الحارة المصرية قديمًا، .. وبالتحديد مع بداية القرن العشرين، حيث يسلط الضوء على عصر الفتوات والصراعات التي دارت خلال هذا العصر.

ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب ياسر جلال ومى عمر وهنادي مهنا كل من أحمد صلاح حسنى نجلاء بدر، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، ليلى أحمد زاهر، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين.