شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يقدم مسرحية «اتفضّل فى الصالون» بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف مسرح جزيرة العَلَم فى إمارة الشارقة بالإمارات عرضًا مسرحيًا بطولة بيومى فؤاد بعنوان «اتفضّل فى الصالون»، من إخراج إسلام إمام، الجمعة 31 يناير الجارى، ضمن فعاليات مهرجان فرنج الشارقة، الذى يستمر حتى الأول من فبراير المقبل.

وتدور أحداث المسرحية حول شخص يحاول بشتى الطرق أن يجلب عريساً لأخته، لكى يتخلص من الشجار الدائم بينها وبين زوجته، فيتعرّض لمواقف كوميدية.

وستقدم المسرحية على عرضين، الأول يبدأ الساعة 8:00 مساءً، أما الثانى فى الساعة 10:00 مساءً، فى المسرح الذى يتسع لـ800 شخص.

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من ناحية أخرى انضم بيومى فؤاد لمسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، ويتولى إخراج العمل سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عادل، ومن المقرر انطلاق تصويره منتصف الشهرالجارى بعد انتهاء سامح من معاينة الديكورات.

كما انتهى بيومى فؤاد من تصوير مسلسل "اتنين فى الصندوق" مع الفنان حمدى الميرغنى وأوس أوس، ويشارك فى مسلسل "سيف الله" مع الفنان عمرو يوسف المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل.

ويشارك بيومى فؤاد لفيلم "العميل صفر" للنجم أكرم حسنى الذى يحمل اسم مبدئى، ويعد أول المنضمين للعمل، حيث يواصل حسنى تحضيرات الفيلم واختياراته للأبطال المشاركين فى العمل مع المخرج محمد سامى وأيمن وتار مؤلف العمل.

ومن المقرر أن يطرح الفيلم فى موسم عيد الأضحى المقبل ويبدأ أكرم حسنى تصوير الفيلم بعد انتهاء موسم دراما رمضان، بسبب انشغاله فى مسلسل "تيمون وبومبا" مع النجم أحمد فهمى، والذى يواصل تحضيراته فى الوقت الحالى استعداداً لانطلاق التصوير، وتتولى إنتاجه شركة سينرجى.