شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف آراء محمود العسيلى فى الأطباق الإيطالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم محمود العسيلى قضاء شهر العسل مع زوجته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، حيث يشارك جمهوره بين الحين والآخر أسعد لحظات حياته من خلال حسابه على إنستجرام سواء فى المالديف أو إيطاليا.

ونشر العسيلى، صور خلال جولته فى شهر العسل بدولة إيطاليا، شملت جسر بونتي فيكيو بمدنية فلورنسا وساحة قرطبة، كما حرص على مشاركة صور الأطباق التى تناولها فى المطعام الإيطالية وكتابة آرائه عليها وضمت باستا سى فوود، والأرز بالبنجر بالبلو شيز وعين الجمل، ومكرونة بالبارابيكيو بالجمبرى والبيتزا وعلق على أحد أطباق المكرونة الاسباكيتى: "عاملها نافشه أوى".

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وكان " العسيلى" شارك من قبل مقاطع فيديو أثناء قفزه لمياه البحر عن طريق "زحليقة" خلال تواجده فى جزر المالديف، ويأتى هذا بعد يوم واحد من نشره فيديوهات خلال ركوبه إحدى الطائرات البرمائية، وتناوله الإفطار على ظهر يخت، وضمت أيضًا صورة لأعلى مبنى فى عاصمة المالديف، كما تناول طعامًا من المطبخ الهندى، وعلق مازحًا: "كل ده ليا لوحدى".

وعقد العسيلى قرانه، أول الشهر الحالى، حرص النجم محمود العسيلى على نشر مجموعة من الصور عبر "ستورى"، حسابه على إنستجرام، أثناء تواجده فى مطار فيلانا الدولى، وهو المطار الدولى الرئيسى فى جزر المالديف، كذلك نشر العسيلى صورة لكابينة القيادة، وأثناء تواجد قائدها بها، وأيضًا قام بتصوير مشاهد للبحر فى جزر المالديف، ولم يعلق العسيلى بأى كلمة.

ويشار إلى أنه فى أول رد فعل على زواجه، كان قد قال العسيلى من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، "تبات ونبات، الفستان الأبيض، إحساسك إيه النهاردة، الليلة وأخيرًا فرحة، أغانى عملتها من أول ما ابتديت لغاية النهاردة باتكلم فيها عن العيلة والاستقرار والحب والعيال.. كل أغنية فيهم بتتكلم عن موقف جميل وأسلوب حياة كنت بأحلم إنى أعيشها وفعلاً حاولت فى تجربتين جواز إنى أشوف الحياة اللى أنا بحلم بيها تتحقق على أرض الواقع ولكن للأسف التجربتين مانجحوش.. والفشل مش لازم يكون معناه إن حد وحش..لا ..هو بيكون تقصير من الطرفين وبيكون بجد قدر ونصيب".

وتابع العسيلى: "الفشل عمره ما كان عيب بس الكارثة الحقيقة اللى ناس كتير بتعملها فهى الاستمرار فى الفشل والتصميم على التعاسة عشان ظروف خارجية أو وهمية مالهاش علاقة بالاتنين اللى عايشين فى الدوامة وخلاص بيغرقوا.. أنا رفضت أعيش تعيس وهافضل أدور عن السعادة اللى كتبتها فى الأغانى بتاعتى وباتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إنى أكون لقيتها فعلا وتكون التالتة التابتة".