شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "من غيرك فى القلب".. رامى جمال يطرح ألبومه الجديد فى عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب رامي جمال مع الملحن بلال سرور فى أغنيتين جديدتين بألبومه الجديد، الأولى تحمل اسم "مين غيرك فى القلب"، من كلمات شادى نور، وتوزيع توما، والثانية لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور، وهى من كلمات مصطفى حسن، وتوزيع توما، ومن المقرر أن يتم طرحهما ضمن الألبوم فى عيد الحب.



رامى جمال وبلال سرور ومصطفي حسن

من ناحية أخرى أعلن الفنان رامي جمال، عن طرح أغنيته الجديدة "أنا لوحدى" خلال الأيام المقبلة، وهي من كلمات محمد عاطف، وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم، التى تأتى ضمن أغنيات ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

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رامى جمال وبلال سرور

ويشمل الألبوم عدد من الأغانى يتعاون فيها مع عدد من الشعراء منهم أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومحمد عاطف، وأحمد المالكى، وشادى نور، ومصطفى حسن، ومحمد ابو نعمه، ورقيه عبد العزيز، وأحمد عرفان، وأحمد تبارك، وطارق فيصل أما الملحنين فهم مدين، وياسر نور، وبلال سرور ومحمد أنيس، وغريب وشريف بدر، وعدد أخر من الأغانى، ألحان رامى جمال، أما الموزعين فمنهم توما، وأحمد إبراهيم، وتميم، وكريم عبد الوهاب، وشريف مكاوي، وسام عبد المنعم، وأحمد المغربي، ووسام، ونادر حمدى.



بلال سرور وتوما

وكانت آخر ألبومات رامى جمال "ليالينا"، الذى ضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا، من ضمنها: "بحاول أنساكى" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" وغيرها، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم: أيمن بهجت قمر، نادر عبد الله، بهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، تامر حسين، توما، مدين، محمد يحيى، نادر حمدى وتميم.



رامىى جمال

وكان آخر ظهور للنجم رامى جمال مع النجم تامر حسنى فى حفله الغنائى الضخم، حيث أشعلا الحفل بأجمل أغانيهم وسط عشاقهم ومحبيهم تحت شعار كامل العدد بمركز المنارة، وذلك فى ديسمبر من العام الماضى، حيث قدم عدد من أغانيه الشهيرة وظل الجمهور يحيه ويشجعه تعبيراً منهم على محبتهم له ومساندته فى محنته الأخيرة.