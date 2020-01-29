محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
ظهر عادل رامي إمام، حفيد الفنان عادل إمام، في أول إطلالة تليفزيونية له بعد إخراجه أول أفلامه القصيرة، مؤخرًا.
وقال عادل، في برنامج "إم بي سي تريندينج"، إنه شاهد فيلم "لص بغداد" لعمه محمد إمام، مشيرا إلى أنه فيلم جميل وأكشن جديد وفيلم مختلف عن الأفلام، التي قدمها.
وتابع: "الفيلم القصير انحدار، كان مشروعًا للجامعة واستعنت فيه بصديقي من المدرسة ليمثل فيه، وشقيقي ساعدني إني أخرج الفيلم الذي استغرق يومين".
وكشف عادل، أن والده المخرج رامي إمام عندما قرر أن ينشر فيديو له، كان هذا القرار صعبا بالنسبة له، لأنه كان يفضل أن يبعد أولاده عن الإعلام، وأي شيء ينشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستكمل أن والده قرر أن يُظهره في فيديو معه وطلب منه أن يحضر نفسه، وفعلا بدأ بتحضير نفسه والكلام الذي يقوله.
وأوضح، أن والده رامي هو من علمه أساسيات الإخراج وأخذ منه النظرة الفنية والإخراجية، مشيرا إلى أنه تعلم منه ومن جده الكثير في المجال خاصة آخر 6 سنوات والتي كان يذهب معهم لوكيشن التصوير.
وأضاف أن جده هو أكبر داعم له وأنه علمه الكثير من الأمور منها، الثقة في النفس وأن يكون متواضعا مع الناس وأن تكون سمعته طيبة وسط الجميع.
وعن رأي الفنان عادل إمام في الفيلم الذي أخرجه، فقال: "آخر من شاهده لأني كنت خايف من ردة فعله، وقالي حلو أوي بالنسبة إنه أول فيلم ليا".
وعن علاقته بجده، فقال، إنه قريبًا منه ويلتقي به كل يوم جمعة، ويتحدث معه في كل شيء، موضحًا أنه يهتم بمعرفة كل ما يخص دراسته والمذاكرة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| أول ظهور إعلامي.. حفيد عادل إمام يحكى عن تجربته الإخراجية ودعم الزعيم له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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