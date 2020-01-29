"مات على المسرح وأشهر كفار قريش".. حكايات إبراهيم عبدالرازق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير إبراهيم عبدالرازق، الذي رحل عن عالمنا في 29 يناير1987، وولد عبدالرازق في 18 مايو 1942، وتألق في السينما والتليفزيون والمسرح.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان إبراهيم عبدالرازق:

- حصل إبراهيم عبدالرازق على الثانوية العامة ولم يستمر في الدراسة.

- انضم لفريق التمثيل في فرقة شربين المسرحية، واكتشفه الفنان الكبير سعد أردش، وطلب منه الحضور إلى القاهرة، وساعده في دخول المسرح القومي.

- اشتهر عبدالرازق بدور الفتوة والبلطجي لضخامة جسمه وقوة صوته، كما أبدع في تمثيل الأعمال التاريخية لإتقانه اللغة العربية الفصحى، مثل أعمال بعثة الشهداء- الفتوحات الاسلامية- سهم الله- من عظماء الإسلام- ليلة سقوط غرناطة- فجر الاسلام- موسى بن نصير.

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- قال الإعلامي والسيناريست محمد الغيطي إن إبراهيم عبدالرازق كان يصف نفسه بأشهر كفار قريش.

- وفقا لبرنامح "الحكواتي" للسيناريست محمد الغيطي، فأن عبد الرازق حفظ القرآن الكريم في طفولته، ما أكسبه لغة عربية سليمة.

- كان صديقه المقرب في الوسط الفني، الفنان زكريا موافي، الذي جسد دور الجزار في مسرحية المتزوجون، وكان الفنان زكريا موافي خريج كلية الطب البيطري، فكان إبراهيم عبدالرازق يقول له: " أهلك دخلوك طب عشان تشتغل جزار".

- حكى السيناريست محمد الغيطي، أن إبراهيم عبدالرازق توفي على خشبة المسرح في أثناء تمثيله لدوره فى مسرحية كعبلون مع الفنان سعيد صالح.