هذا ما قالته ريهام حجاج عن بطولة حميدة والنبوي لمسلسلها "لما كنا صغيرين"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
وجهت الفنانة ريهام حجاج، رسالة الى الفنانين محمود حميدة وخالد النبوي، بعد انضمامهما لبطولة مسلسل "لما كنا صغيرين".
ونشرت ريهام، صورتها مع حميدة والنبوي، عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "الأستاذ كبير العظيم محمود حميدة.. والأسطورة طومان باي، النجم العالمي صاحب الموهبة الكبيرة خالد النبوي، يلتقون في مسلسل لما كنا صغيرين رمضان 2020، بطولة النجمة نسرين أمين والنجوم كريم قاسم ونبيل عيسي ومحمود حجازي، للمؤلف الكبير أيمن سلامة، والمخرج الكبير محمد علي، يا رب نكون عند حسن ظنكم بإذن الله".
واحتفل صناع مسلسل "لما كنا صغيري" أمس ببدء تصوير العمل، ونشروا صورا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
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