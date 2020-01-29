نسرين أمين تتحدث عن "ولاد رزق 2" في ندوة بمهرجان جمعية الفيلم غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:

يعرض فيلم "ولاد رزق 2" ضمن فعاليات الدورة الـ46 لمهرجان جمعية الفيلم السنوى للسينما المصرية، غدا الخميس في تمام الساعة السادسة مساء، بمركز الإبداع بدار الاوبرا المصرية.

ويعقب عرض الفيلم ندوة نقاشية تحضرها الفنانة نسرين أمين، للحديث عن كواليس التصوير وأصعب المشاهد التي واجهتها.

Advertisements

وقررت إدارة المهرجان إهداء هذه الدورة إلى روح الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، كأحد الأعضاء الأوائل للجمعية منذ بدايتها، والتي تحمل أيضا اسم سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب ضيف شرف هذه الدورة.

وتتكون لجنة تحكيم الدورة 46 من جمعية الفيلم، من، الناقد كمال رمزي، رئيس اللجنة، وعضوية المخرج هانى لاشين، والمخرجة هالة خليل، والمخرج والسيناريست محمد أبو سيف، ومهندس الديكور فوزى العوامري، ومدير التصوير وأستاذ معهد السينما د. محمد عسر، والمونتيرة وأستاذ المونتاج رحمة منتصر، والناقدة السينمائية ماجدة موريس، والناقدة علا الشافعي، والناقد السينمائى أسامة عبد الفتاح، والناقد السينمائى محمد الروبي، والفنان الكبير عزت العلايلي.