صورة| هنادي مهنا مع والدتها في الطفولة.. والجمهور: "شبه يسرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة هنادي مهنا، على الhحتفال بعيد ميلاد والدتها على طريقتها الخاصة.

ونشرت هنادي، صورة لها في مرحلة الطفولة، تجمعها بوالدتها، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد يا ملكة، أنا أحبك".

وتفاعل متابعو هنادي مهنى مع الصورة، التي طرحتها مع والدتها، مؤكدين أنها تشبه الفنانة يسرا.

ويعرض لهنادي مهنا، حاليًا بدور العرض السينمائي فيلم "بنات ثانوي" بطولة: جميلة عوض، ومي الغيطي، وهنادي مهنا، وهدى المفتي، ومايان السيد، ومحمد الشرنوبي، ومحمد مهران، وتامر هاشم، وهو من تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمود كامل.