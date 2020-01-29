النجوم يودعون براينت برسالة مؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يناير 2020 10:43 مساءً - تركت وفاة نجم كرة السلة السابق كوبي براينت، أثرًا كبيرًا في نفس عدد كبير من مشاهير العالم، الذين حرصوا على نعيه على مدار الساعات الماضية، بنشر صوره منفردة أو صور جمعتهم به، إضافة إلى تقديم كلمات النعي على روحه، حيث وجه مايكل جوردان، أسطورة فريق شيكاغو بولز لكرة السلة، رسالة مؤثرة في وداع كوبي براينت، أسطورة اللعبة، بعدما لقي مصرعه مساء الأحد.

ولقي براينت مصرعه، مساء الأحد، بعد تحطم طائرته في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، والتي كانت تقل 8 آخرين، على رأسهم نجلته جيانا التي تبلغ من العمر 13 عاماً.

وقال جوردان في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للدوري الأمريكي لكرة السلة: «أنا في صدمة من الأخبار الحزينة التي تشير إلى مصرع كوبي وجيانا، الكلمات لا يمكنها التعبير عن الألم الذي أشعر به».

وأضاف: «لقد أحببت كوبي وكان بمثابة الأخ الأصغر بالنسبة لي، اعتدنا أن نتحدث بشكل مستمر، وسوف أفتقد تلك المحادثات كثيراً».

وأردف: «لقد كان شخصاً تنافسياً، وواحداً من أعظم اللاعبين، لقد كان أيضاً أباً رائعاً، وأحب عائلته كثيراً، وشعر بفخر كبير بسبب حب ابنته لكرة السلة».

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وأتم جوردان تصريحاته بتوجيه التعازي إلى أسرة لوس أنجلوس ليكرز وجماهير كرة السلة.

بينما قام لاعبو ريال مدريد الإسباني بالوقوف دقيقة صمت، قبل بدء مران الفريق؛ حداداً على وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية، كوبي براينت.

ونشرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، صورة للاعبي الريال قبل انطلاق المران وهم يلتفون في دائرة من أجل تأبين نجم كرة السلة الراحل.

ومن جانبه قام سيرخيو راموس، مدافع وقائد الميرينجي بارتداء قميص اللاعب خلال المران، تعبيراً عن حبه وإعجابه به.

وكان من بين النجوم الذين نعوا مايكل براينت النجم العالمى ويل سميث، الذي نشر صورة قديمة تجمعه مع اللاعب الراحل كوبي براينت، لكن دون تعليق عليها، إعمالًا بمقولة «الحزن في القلب»، حيث يكون الحزن على فقيد أعمق بكثير من التعبير عنها ببضع كلمات.

وأعرب مفوض الدوري الأميركي آدم سيلفر عن حزنه الكبير، قائلاً: «عائلة الـ(إن بي إيه) حزينة للوفاة المأساوية لكوبي براينت وابنته جيانا. على مدى 20 موسماً، أظهر كوبي ما هو ممكن حين تلتقي الموهبة مع الرغبة الكبيرة للفوز. كان أحد أفضل اللاعبين في تاريخ لعبتنا محققاً إنجازات أسطورية... ولكننا سنتذكره بشكل أكبر لأنه ألهم الأشخاص من حول العالم لالتقاط كرة سلة والمنافسة بأفضل ما لديهم».

بالفيديو.. وفاة نجم كرة السلة الأمريكي كوبي براينت في حادث تحطم طائرة

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وتكررت هذه المشاعر من قبل العملاق شاكيل أونيل الذي توج بثلاثة ألقاب بصحبة براينت في زمالة شابتها بعض التوترات. وقال أونيل في حسابه على «تويتر»: «لا توجد هناك كلمات تعبر عن الألم الذي أشعر به جراء كارثة خسارة ابنة أخي جيجي وأخي. كوبي براينت، أحبك وسأفتقدك. تعازي الحارة لعائلة براينت وعائلات الضحايا الذين سقطوا في الحادث. أشعر بالإعياء في الوقت الحالي (من شدة الحزن)»

ورأى نجم الملاكمة الفليبيني ماني باكياو، المعروف بعشقه لكرة السلة، أن «العالم خسر اليوم أسطورة، لكن التأثير والإرث اللذين تركهما خلفه سيستمران إلى الأبد»

وأهدى نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم نيمار الهدف الثاني الذي سجله لفريقه باريس سان جرمان ضد ليل (2 - صفر) الأحد في الدوري الفرنسي إلى روح براينت، واصفاً وفاة الأخير بأمر «محزن للغاية لعالم الرياضة ولنا جميعاً، ليس فقط لمحبي كرة السلة وذلك بسبب كل ما فعله من أجل الرياضة».

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