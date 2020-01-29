لماذا حذفت الحلقة في المسلسل الكارتوني الذي تنبأ بوفاة كوبي براينت بمروحية قبل 4 سنوات؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يناير 2020 10:43 مساءً - ما زال العالم الرياضي مصدوماً بوفاة أسطورة كرة السلة كوبي براينت فجأة بحادث تحطم للمروحية التي استقلها برفقة ابنته الصغيرة جيانا "13 عاماً" . ورحيله المفاجىء أعاد الذاكرة للوراء حيث تم عرض مسلسل كارتوني تنبأ بإحدى حلقاته بوفاته في مروحية قبل 4 سنوات ،وهذا ما حدث فعلاً في بداية 2020.

حذفت القناة التلفزيونية الأمريكية "كوميدي سنترال" حلقة كوميدية هزلية من برنامج "ليجندز أوف تشامبرلين هايتس"، والتي تصور أسطورة الدوري الأمريكي للمحترفين كوبي براينت، وهو يموت في حادث تحطم طائرة هليكوبتر،كما ذكرت وسائل إعلام عديدة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحلقة التي تم عرضها عام 2016، بعنوان "نهاية الأيام"، بكثرة بعد وفاة براينت وابنته جيانا البالغة من العمر 13 عاما في كالاباساس، كاليفورنيا، نتيجة تحطم مروحيتهما.

ولم تعد الحلقة متاحة على موقع "كوميدي سنترال" أو صفحة "فيسبوك" الخاصة بها، كما نشر مؤلفو العرض على "تويتر" طلبا بعدم مشاركة المقطع احتراماً لعائلة براينت .

وقالوا: "احتراما لكوبي وعائلته أزلنا مقطعه، ونطلب منكم ألا تشاركوه".







وتعرض الحلقة أسطورة كرة السلة وهو يزحف محاولاً الخروج من طائرة تم إسقاطها ولكنها سريعاً ما تنفجر لتقتله قبل خروجه .

و"ليجندز أوف تشامبرلين هايتس" هو مسلسل هزلي أمريكي من تأليف "براد أبليسون" و"مايك كليمنتس" و"كوين هوكينج" و"يوشيا جونسون" و"مايكل ستاربوري"، تم بثه على قناة كوميدي سنترال من 14 سبتمبر 2016 حتى 20 أغسطس 2017، ولكن في 7 أكتوبر 2017 تم إلغاء السلسلة بعد موسمين.



وقضى كوبي براينت (41 عاما)، أسطورة كرة السلة الأمريكي، في حادث تحطم طائرة مروحية في كاليفورنيا، مع 8 أشخاص آخرين، بينهم ابنته جيانا، على متن الطائرة الخاصة عندما هوت واشتعلت فيها النيران .

وكان براينت، الذي فاز 5 مرات بدوري الرابطة الوطنية لكرة السلة (إن بي ايه)، يُعتبر على نطاق واسع من أعظم الرياضيين في تاريخ اللعبة .

وانهالت التعازي في وفاة براينت من المشاهير واللاعبين، الذين أعرب كثير منهم عن الصدمة .



وقد نشر المجلس الوطني لسلامة النقل صوراً ولقطات التقطتها كاميرات طائرة استطلاع بدون طيار، لمحققين يقومون بتمشيط موقع تحطم مروحية "كوبي براينت" بالقرب من كالاباساس- كاليفورنيا.

وأظهرت اللقطات المصورة أشلاء المروحية الكبيرة والصغيرة ،وأبرزت أشلاء المروحية المحطمة قوة الحادث المميت الذي تعرضت له،وقتلت كل من بداخلها فوراً صباح الأحد الماضي.