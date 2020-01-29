فيديو.. محمد رشاد يتخطي الـ 100 ألف مشاهدة بـ "لا بسيطة"

تخطي المطرب الشاب محمد رشاد، حاجز الـ100 ألف مشاهدة، من خلال أغنية "لا بسيطة"، التي طرحها علي طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". وتعد أغنية "لا بسيطة" من كلمات الشاعر هشام عبد الحليم Advertisements والحان حسن سراج وتوزيع موسيقي طارق عبد الجبار ومن اخراج نبيل مكاوى. والحان حسن سراج وتوزيع موسيقي طارق عبد الجبار ومن اخراج نبيل مكاوى. يذكر أن أخر أعمال محمد رشاد هى أغنية تحمل اسم "دلع" والتي حققت مليون مشاهدة بموقع الفيديوهات اليوتيوب.

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