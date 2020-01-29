فيديو .. نانسي عجرم تطرح برومو "قلبي يا قلبي"

طرحت النجمة نانسي عجرم برومو كليب قلبي يا قلبي، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. ومن المقرر طرح كليب قلبي يا قلبي يوم الجمعة الموافق 31 من شهر يناير الجاري. Advertisements يذكر أن النجمة نانسي عجرم طرحت مؤخرًا كليب بعنوان الحب زي الوتر، كما كسر الكليب حاجز الـ 11 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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