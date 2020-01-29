صورة نادرة تجمع بين هنادي مهنى ووالدتها

نشرت النجمة الشابة هنادي مهني صورة مع والدتها، وذلك من خلال حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت "مهني" في الصورة مع والدتها وعلق عليها قائلة:"عيد ميلاد سعيد يا ملكة ، أنا أحبك". والدتها وعلق عليها قائلة:"عيد ميلاد سعيد يا ملكة ، أنا أحبك". Advertisements يذكر أن أخر اعمال هنادي مهني فيلم "بنات ثانوي"، وهو بطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هدى المفتي، مايان السيد، محمد الشرنوبي، محمد مهران، محمد عادل، كريم قاسم، تامر هاشم.

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