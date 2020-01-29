صور.. هادي الباجوري يروج لـ "جارة القمر"

روج المخرج هادي الباجوري لفيلمه الجديد "جارة القمر" وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". الصور والفيديوهات "انستجرام". وكتبت "الباجوري" علي الصورة من الكواليس Advertisements قائلا:"واخيرا... جارة القمر.. ":. قائلا:"واخيرا... جارة القمر.. ":. ويشار ان فيلم "جارة القمر" يبطولة النجمة ياسمين رئيس، ومن إنتاج أحمد السبكي واخراج هادي الباجوري.

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