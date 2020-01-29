فيديو .. محمد السالم يطرح برومو اغار اغار

طرح الفنان محمد السالم برومو أحدث كليباته، بعنوان اغار اغار، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وكليب اغار اغار، من إخراج مراد ترك، والأغنية من كلمات وألحان سيف الفارس، وتوزيع أحمد المهندس، والكليب من ألبوم محمدالسالم 2020، Advertisements والمقرر طرحه قريبًا بجميع الأسواق، والمتاجر الإلكترونية. والمقرر طرحه قريبًا بجميع الأسواق، والمتاجر الإلكترونية. يذكر أن الفنان محمد السالم طرح مؤخرًا أغنية بعنوان عراق الهيبة، كما شاركه في الغناء الفنان أحمد السلطان، والأغنية من كلمات حسين الميالي، وألحان محمد السالم، وتوزيع عثمان عبود.

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