محمد رشاد ومي حلمي يقدمان برنامج "المتزوجون"

تعاقد كلاً من المطرب محمد رشاد وزجته الإعلامية مي حلمي مع شركة الريفي ميديا، لتقديم برنامج جديد على شاشة قناة النهار، يحمل اسم "المتزوجون"، ليتم عرضه على مدار يومين من كل أسبوع هما الاثنين والأربعاء، ومن المقرر أن يتم تصوير البرومو الخاص بالبرنامج داخل ستوديوهات القناة بمدينة الإنتاج

الإعلامي خلال يومين، والبرنامج من إنتاج شركة الريفي ميديا.

"المتزوجون" برنامج بطابع جديد يتعلق بالأزواج، حيث يحاور المطرب محمد رشاد والإعلامية مي حلمى عددًا من الفنانين ومشاهير الرياضة في جلسة ودية مع الضيف، للكشف عن الجوانب الإنسانية والحياتية لأزواج.

من ناحية أخرى طرح محمد رشاد في الأيام الماضية كليب "لا بسيطة"، وهي الأغنية الذى يتعاون فيها رشاد مع الشاعر هشام عبد الحليم، والملحن حسن سراج، والموزع طارق عبد الجابر، ومكساج وماستر ماهر صلاح، ومن إخراج نبيل مكاوى. وكان المطرب محمد رشاد والإعلامية مى حلمى قد عقدا قرانهما فى شهر مارس الماضي، وأقاما حفلا اقتصر على حضور الأصدقاء والأقارب فقط بأحد فنادق القاهرة.

