فبراير المقبل .. عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في المنارة

يحيي النجم الكبير عمرو دياب حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم الجمعة الموافق 28 من شهر فبراير المقبل، على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في

تمام الساعة الثالثة عصرًا، ولم يتم تحديد أسعار التذاكر حتي الآن.

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يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب طرح مؤخرًا برومو أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم هعيش يفتكرني، من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو

مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، كما تعد أولى أغاني ألبوم سهران، والمقرر طرحه يوم الأربعاء الموافق 12 من شهر فبراير المقبل، بجميع الأسواق، والمتاجر الإلكترونية.

ومن المقرر أن يتم طرح ألبوم سهران يوم الأربعاء الموافق 12 من شهر فبراير المقبل، وسيتضمن عدة مفاجآت وأغنيات جديدة مختلفة عن التي طرحها في الفترة الماضية.