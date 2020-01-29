فيديو.. حسن الهايل يطرح كليب "كلشي ما باقي بحياتي"

طرح الفنان حسن الهايل، أحدث كليباته، والتي تحمل أسم كلشي ما باقي بحياتي، عبر قناة الريماس الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وكليب كلشي ما باقي بحياتي من إخراج عبد الوهاب الخطيب، والأغنية من كلمات سيف الفاري، وألحان حسن الهايل، وتوزيع نور تيم.
يذكر أن الفنان حسن الهايل، طرح مؤخرًا كليب بعنوان سباع، وهو من إخراج عبد الوهاب الخطيب، والأغنية من كلمات أحمد الميالي، وألحان حسن الهايل، وتوزيع بهاء نجم، كما حقق الكليب نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
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