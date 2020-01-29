غدًا.. هشام عباس يحيي حفل الشتاء بالدقي

يحيي النجم هشام عباس حفلًا غنائيًا، غدًا الخميس الموافق 30 من شهر يناير الجاري، على مسرح ملعب نادي الصيد في الدقي.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السادسة مساء، ويقدم عباس من ‏خلاله باقة لامعة من أجمل أغنياته الحديثة، بالإضافة إلى بعض أغانيه القديمة.‏

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يذكر أن الفنان هشام عباس طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان عامل ضجة، ويضم الألبوم على 11 أغنية من بينها: خليك هنا، شاري بالغالي، ‏أهربي، عامل ضجة، الفترة اللي فاتت، كما حقق الألبوم نجاحًا كبيرًا منذ طرحه بالأسواق، والمتاجر الإلكترونية.