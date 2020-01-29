الأمير هاري وميغان ماركل يقومان بأول نشاط لهما في كندا-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - قدم كل من ​الأمير هاري​ وزوجته ​ميغان ماركل​ دعمهما لحملة خيرية لأول مرة منذ تنحيهما كأعضاء في العائلة المالكة.

ونشر الأمير هاري (35 عامًا) وميغان ماركل (38 عامًا) دعمهما لـ Bell Let's Talk عبر خاصية "الستوري" في صفحتهما الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهر اليوم ، وهي مبادرة تديرها شركة الاتصالات الكندية Bell Canada.

وتُظهر الحملة أشخاصًا من جميع أنحاء العالم يحملون لافتات تحمل رسائل إيجابية مزينة عليها ، وقد سبق دعمها في منشور قام به الأمير وليام والأمير هاري وكيت ميدلتون في عام 2017، عندما شاركوا صوراً لأشخاص يشاركون في يوم Bellletstalk السنوي ، وكتبا: "نحن سعداء للغاية بدعم حملة بيل للصحة العقلية. بيل كندا هي شركة اتصالات كندية مقرها في مونتريال ، كيبيك ، ووصفا حملة بيل "دعونا نتحدث" بأنها "أكبر التزام فردي تجاه الصحة العقلية في كندا".

الحملة هي الأولى التي روجا لها على حسابهما منذ استقالتهما من مهامهما في العائلة المالكة وأعلنا أنهما سيقسمان وقتهما بين لندن وكندا. قد يكون هذا هو طريق ساسيكس إلى التعاون مع وسائل الإعلام والشركات التجارية ، لأنهما يشرعان في طريقهما ليصبحا مستقلين ماليا.

