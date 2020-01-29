ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري ​عمرو دياب​ الإعلان الترويجي لأحدث أغنياته "​هيعيش يفتكرني​" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي وهي ضمن أغاني ألبومه الجديد "سهران"، المقرر طرحه كاملاً الشهر مقبل في 12 شباط 2020 رسمياً.

وتقول كلمات أغنية "هيعيش يفتكرني": "أنا قُلت اللى محدش قاله.. وعملت اللى محدش عمله.. يفارقنى أنا راضى وماله.. بكرة هيعرف غلطة عمره".

وفي خطوة من دياب للترويج للأغنية نشر صورة له عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلق عليها قائلاً: "انتظروا الألبوم الكامل يوم 12 فبراير 2020".

الجدير ذكره أن عمر دياب كشف سابقاً عن أحدث أغنياته "عم الطبيب"، المقرر أن يطرحها خلال الأيام المقبلة، ضمن ألبومه الجديد "أنا غير" والذي طرح منه أكثر من 6 أغان كاملة عبر يوتيوب وهي من كلمات صابر كمال، ألحان عمرو دياب وتوزيع رامي سمير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو- عمرو دياب يشوّق متابعيه لأغنية "هيعيش يفتكرني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.