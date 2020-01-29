ميرنا وليد - بيروت - بعد إعلان الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ عن أغنيتها الجديدة التي اختارت لها عنوان "القوية" و تتعاون فيها مع الشاعر مازن ضاهر، الملحن فضل سليمان، والموزع جيمي حداد، وروجت لها عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، علقت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ وكتبت لها :"قوية نوال الزغبي وقمر"، لترد عليها نوال :حياتي إنتي".

إشارة إلى أن آخر أعمال نوال الزغبي كان ألبومها الغنائي "كدة باي"، الذي حقق نجاحاً كبيراً.

وتتميز الأغنية الجديدة بالطابع الدرامي وستكون مختلفة بموضوعها الجديد.

أما ماغي بو غصن فتستعد لمسلسها الجديد أولا آدم الذي تلعب فيه شخصية القاضية ديما ويضم نخبة من الممثلين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غزل متبادل بين ماغي بو غصن ونوال الزغبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.