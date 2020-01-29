وفاء الكيلاني تدحض شائعات انفصالها عن تيم حسن-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - من مساوئ وسائل التواصل الاجتماعي هي إستستهال إطلاق الشائعات، وآخرها كانت تداول شائعة انفصال الإعلامية ​وفاء الكيلاني​ عن زوجها الممثل السوري ​تيم حسن​ وذلك بعد كتابة الأخيرة لمنشورين يحويان مقولاتن عن الحب في صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ربما قد أوحيا للبعض بأنها تقصد أنها على خلاف مع زوجها.ِ

وعادة ما تتواصل الكيلاني مع محبيها عبر وسائل التواصل وذلك نظراً لغيابها الإعلامي في الفترة الأخيرة، لكنها لم تنتظر طويلاً لترد على هذه الشائعة بنشرها صورة رومانسية على طريقة "الستوري" وهي تحتضن بزوجها الذي لم يظهر وجهه فيما زينت الابتسامة العريضة وجهها.

إشارة إلى أن أن تيم حسن عقد قرانه في مايو/أيار 2017، على الإعلامية وفاء الكيلاني، وشكل الخبر مفاجأة لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

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