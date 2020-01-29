ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان اللبناني ​وديع الشيخ​ لموقع "الفن" إن ما جرى داخل سهرة خاصة في منطقة فيطرون وتحديداً داخل شاليه لاحد معارفه جاء بعد استدراجه الى المكان واستفزازه ومحاولة المس به امام الحاضرين ومما دفع أحد الاشخاص معه الى الانفعال واطلاق النار في الهواء.

وديع أشار الى انه تحت سقف القانون و قد أدلى بإفادته لدى مخفر عشقوت وغادر من دون ان يتم توقيفه كونه ليس معنياً بموضوع إطلاق النار بشكل مباشر وقال : الأمور حصلت بشكل تلقائي ولم أطلق النار ولم أحرض الشخص الذي معي على هذا الامر، لقد تم استدراجي وفوجئت بأشخاص انا اساساً على قطيعة معهم وحصل ما حصل.

وأضاف الشيخ: "لست هاوياً للمشاكل وأي تحريف بمجريات الاشكال سوف اتعامل معه من خلال القانون لانني مؤمن بالعدل والقوانين المرعية الاجراء في لبنان".

وختم وديع بالقول: "اي انسان على وجه الارض معرض للاصطدام بالازمات وهذا لا يعني انه يحب اثارتها ( وجع الراس ما حلو )

وكانت معلومات قد وردت عن اقدام الشيخ على اطلاق النار من رشاش حربي داخل شاليه في فاريا وليس فيطرون بعد مشاجرة مع المنتج يوسف ابو بكر وبحضور الفنان مهند زعيتر ولم يسجل وقوع اي اصابات.

وذكرت المعلومات ان ابو بكر تقدم بشكوى لدى مخفر عشقوت ضد وديع الشيخ الذي تم استدعائه مع خاله محمد سرور للتحقيق في القضية.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- وديع الشيخ في أول تصريح له بعد خروجه من التحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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