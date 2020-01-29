محمد رمضان يتحضر لطرح أغنية جديدة ويشوق جمهوره-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شوّق الفنان المصري ​محمد رمضان​ متابعيه وجمهوره لأغنية جديد يعتزم طرحها طرح قريباً، ونشر رمضان في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهره وهو يقود سيارته ويغني مقطعاً من الأغنية وعلق عليه :"قريبا..3/3/2020".

وكانت آخر أعمال رمضان الفنية أغنية "رايحين نسهر" التي حققت نجاحاً مدوياً إذ حصدت أكثر من 27 مليون مشاهدة بعد مرور شهر على طرحها على يوتيوب.

وتمثيلياً، يطل محمد رمضان فى الموسم الرمضاني القادم بمسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وهو التعاون الثاني بين رمضان ومحمد سامي للمرة بعدما قدما سويًا مسلسل الأسطورة العام قبل الماضي.



