ميرنا وليد - بيروت - أشادت الممثلة المصرية ​شويكار​ بالفنان المصري ​محمد رمضان​، والنجاح الذي حققه في مجاله وفي الغناء، قائلة: "ممثل جيد جدًا، ونجح في صُنع شكل خاص به، ومساحة مميزة لا تُشبه أحد"، مطلقة عليه لقب "الخواجة الأسمر".

واستنكرت "شويكار" خلال حوارها لصحيفة "الوطن" المصرية الهجوم الذي وجه له سابقاً قائلة: "هجوم ليس في محله، رغم أن كل شخص حرّ في رأيه، لكنه مُمثل جيد وهناك جمهور كبير يُحبه، متابعة: "أنا لست ضد اتجاهه نحو الغناء، ونشر صور سياراته الفارهة ليس أمرًا مرفوضًا، فهو سعيد بنجاحه ويُطبق الآية القرآنية "وأما بنعمة ربك فحدث".

وأضافت: "أرى أن الهجوم الذي يتعرض له بمثابة حقد وغيرة منه، وأنصحه عدم الإستسلام".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شويكار تشيد بنجاح محمد رمضان وتطلق عليه هذا اللقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.