تراند اليوم : “الدنيا غابة” لراندا حافظ وعبدالباسط حمودة والمدفعجية تتخطى مليون مشاهدة

علا حسنين

تخطت أغنية “الدنيا غابة” للمطربة راندا حافظ حاجز المليون مشاهدة على موقع الفيسبوك فى الاسبوع الاول بعد طرحها وتخطت الأغنية نصف مليون مشاهدة على “يوتيوب”، الأغنية يشاركها فيها الغناء المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة وفرقة المدفعجية.

أغنية “الدنيا غابة” كلمات إسلام شيندي وإسلام كنكا الذي شارك أحمد سعد وحسن الشافعي فى أغنية “مامي كوسا” وألحان ديزل ومن توزيع وسام عبدالمنعم، والأغنية من إنتاج شركة “B.ICON”

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يذكر أن آخر أعمال راندا حافظ كان ألبوم “اكتر وحدة مبسوطة” من إنتاج شركة “روتانا” وضم ٩ أغاني تعاونت فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين من بينهم أمير طعيمة وأحمد صلاح حسني وأحمد إبراهيم.

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