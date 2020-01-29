تراند اليوم : محمد سامي ينشر صورة برفقة نور من كواليس البرنس

يواصل المخرج محمد سامي تصوير مشاهد مسلسله الجديد “البرنس” للنجم محمد رمضان المقرر عرضه في شهر رمضان القادم؛ حيث شارك جمهوره بنشر صورة من كواليس التصوير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ظهر سامي في الصورة برفقة نور اللبنانية وهو يحتضنها بشكل أثار جمهور التواصل الاجتماعي “.

وجاءت التعليقات : ” هي زوجتك مي مش زعلانة “.

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وعلق سامي علي الصورة : ” أنا والممثلة اللبنانية ماريان أبي حبيب الملقبة بنور.

“البرنس” اسم نهائى للعمل، الذى يشهد ثانى تعاون بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل “الأسطورة” ونال نجاحا كبيرا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قرر الثنائى تكرار التجربة من خلال “البرنس”.

آخر أعمال المخرج محمد سامى مسلسل “ولد الغلابة” وشارك فى بطولته النجوم أحمد السقا، ومى عمر، وإنجى المقدم، وكريم عفيفى، وريم سامى، وهبة مجدى، وآخرون، تأليف أيمن سلامة.