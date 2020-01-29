إصدارات جديدة من “باربي”.. دمية مُصابة بالبهاق وأخرى بدون شعر

متابعة بتجــــــــــرد: أطلقت شركة Mattel المصنعة للدمية الشهيرة “باربي” مجموعة جديدة من الدمى، في محاولة لزيادة التنوع وتسليط الضوء على أنواع مختلفة من الجمال والأزياء.

وضمت المجموعة الجديدة دمية “باربي” مصابة بمرض البهاق، وأخرى لفتاة بدون شعر، وثالثة لفتاة بقدم اصطناعية، وألوان وأجناس مختلفة. هذا التغيير الجذري أتى بعد تعرّض الماركة العالمية لإنتقادات واسعة لترويجها لمعايير جمال “غير واقعية” بحسب النقاد.

من جهتها، أوضحت ليزا ماكنايت رئيسة مجموعة Barbie العالمية: “لقد التزمنا بزيادة التنوع في خطنا الجديد وعرض جميع أشكال الجمال المختلفة الموجودة”.