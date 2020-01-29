جرأة زياد برجي تخطف الانظار في “انا وياك”

اطلق النجم اللبناني زياد برجي اغنية “أنا وياك” على طريقة الفيديو كليب المأخوذ من فيلم “يوم إيه يوم لأ” الذي يبدأ عرضه في صالات السينما اللبنانية في السادس من شباط/فبراير المقبل.

“انا وياك” رومانسية قدمها “برجي” بصوته العذب المليء بالاحساس والمشاعر وهي من كلمات احمد ماضي، الحان زياد برجي، منتج موسيقي هادي شرارة وميكس وماسترينغ ايلي بربر.

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الاغنية عرضت على طريقة الفيديو الكليب حيث تم أخذ بعض المشاهد الرومانسية لبطلي الفيلم زياد برجي وباميلا الكيك وَهما يحتضنان ويقبلان بعضهما بالاضافة الى لقطات أخرى وهما حزينان، فأتت المشاهد لتكمل كلمات الأغنية التي صاغها احمد ماضي.

الفيلم من إخراج نبيل لبّس، كتابة رافي وهبي وانتاج فالكون فيلمز لصاحبها صبحي سنان وتحت إشراف المنتج منفذ رائد سنان. وهو من بطولة النجم زياد برجي إلى جانب باميلا الكيك، بالاضافة الى النجم الكوميدي هشام حداد إلى جانب عدد من الممثلين منهما ميا سعيد وسلطان ديب.