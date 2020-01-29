العارضتان "التوأم بيلا" تعلنان حملهما في نفس الوقت.. هكذا علقتا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت عارضتا الأزياء والمصارعتان نيكي وبري بيلا "التوأم بيلا" أنهما تنتظران طفليهما سويا بعد حملهما في نفس الوقت، حيث تنتظران أن تنجبا طفليهما بعد أقل من أسبوعين، وفقا لصحيفة "ذا ستار" البريطانية.

واشتهر الثنائي البالغ عمرهما 36 عاما، بعد ظهورهما كأبطال في مسلسل WWE التليفزيوني، ولعبتا دور البطولة في برنامج الواقع Total Bellas، منذ عام 2016.

وتنتظر نيكي التي كانت تواعد سابقا النجم جون سينا، أول طفل لها من الراقص أرتيم تشيجفينتسيف، فيما سيكون هذا هو الطفل الثاني لبري، والتي لديها ابنة تبلغ من العمر عامين، من زوجها المصارع دانييل برايان.

وقالت بيري:"سيفكر الناس في أن الأمر هو مزحة، ولكن نحن على حد سواء نشعر بالصدمة، يعتقد الناس أننا خططناها، لكن لا يمكنك التخطيط للحمل!".

بينما أصرت نيكي على أنها كانت "مفاجأة تامة" وليست مخططة، وأضافت أنه شيء حلمت به طوال حياتها، وأنها لا تستطيع أن تتخيل الحياة دون أن تكون أما وتنجب أطفالا.

وكان قد وقع التوأم عقودا تنموية مع المصارعة العالمية للترفيه (WWE) في يونيو 2007 وتم تعيينهما بالمصارعة الحرة بفلوريدا (FCW).

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وفي 15 سبتمبر، ظهر التوأم لأول مرة عام 2007 في FCW، تحت اسم التوأم بيلا، وسرعان ما دخل الثنائي في سيناريو شجار ومنافسة مع نيدهارت وكراوفورد، وكان لهما سلسلة من المباريات طوال أكتوبر عام 2007.

يذكر أن نيكي كانت تواعد المصارع الشهير جون سينا في عام 2012 حتى خطبت منه في عام 2017 وكان ذلك في عرض راسلمانيا 33، لكنهما أعلنا انفصالهما بسبب العديد من الخلافات التي حصلت بينهما وصرحت بيلا قائلة :"هذا أفضل لي".

ونقلت بعض التقارير أن طباع سينا الحادة هي السبب في الانفصال، فيما كشفت مصادر أخرى أن عدم رغبته في الإنجاب هي السبب الحقيقي وراء الانفصال، لكن بيلا تحدثت في أكثر من لقاء تلفزيوني عن الأمر وكيف انتهت استعداداتهما للزواج في مايو الماضي، بعد إعلان خطوبتهما بشهر واحد.

لكنهما وبحسب نيكي تعرضا للكثير من المشاكل، ما جعل العلاقة تسير في منحى آخر، وبعد الشد والجذب، والانفصال والرجوع، قررا النهاية سويا ولكنها لم تنكر تأثرها بقرار الانفصال، ووصفته بأنه كاد أن يعصف بحياتها، وأشعرها بالانهيار التام.