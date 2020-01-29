وفاء الكيلاني ترد على شائعة انفصالها من تيم حسن بهذه الطريقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد ساعات من انتشار أخبار توقعت انفصال الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، عن زوجها الممثل السوري تيم حسن، يبدو أن وفاء قررت الرد على تلك التوقعات على طريقتها الخاصة.

ونشرت وفاء الكيلاني صورة لها عبر خاصة "الستوري" في حسابها على إنستغرام، ظهرت فيها وهي تحتضن زوجها دون أن يظهر وجهه، وكأنها أرادت القول بأن كل ما تتناقله الأخبار حول علاقتها بزوجها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وجاءت تلك التوقعات التي تفيد بانفصالها بعد أن أثارت جدلا واسعا بسبب منشوراتها التي تتحدث من خلالها عن التجاهل والفراق والندم، إذ نشرت وفاء عبر حسابها الشخصي على تويتر، تدوينة تتحدث فيها عن الحب، فاختارت حوارا بين حكيم ورجل يدور عن الحب.

وقالت وفاء في تلك التغريدة: "سأل ولد رجل حكيم، ماهي حقيقة الحب؟ فقال: الحكيم، اذهب للحديقة وأحضر لي أجمل زهرة، ذهب الولد للحديقة، ولكنه عاد خالي اليدين وقال: وجدت أجمل زهرة، ولكني واصلت البحث على أمل إيجاد أحسن منها..وبعدها أدركت إني تجاهلت الأفضل وعندما عدت لأخذها لم أجدها، فقال الحكيم هذه هي حقيقة الحب.. لا تقره عندما يكون بين يديك ولكن تدرك قيمته عندما تفقده".

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كما سبق ذلك نشرها لتدوينة عن التجاهل، قالت فيها: "التجاهل داء لكل جاهل"، وتفاعل متابعوها مع التدوينة، معلقين: "‏‎صدقيني مالهن دوا والدليل تغريدتك وانهن اخدو من وقتك لتحاولي تلاقيلهن دوا وبالتالي ما تجاهلتيهن.. ‏‎أنا قلت شريرة وربنا .. قصدك شو بتقولي بالظبط.. بس ماهو منيح إن زوجك يتجاهلك بهالطريقة أنت جميلة".

وهو ما جعل الجمهور عبر السوشيال ميديا يربط بين كل تلك التغريدات وعلاقتها مع زوجها الفنان تيم حسن، خاصة بعد مرورها بحالة نفسية نتيجة فقدانها لحملها الأول.

يذكر أن وفاء كيلاني منقطعة حاليا عن العمل، إذ لم تظهر منذ عرض برنامجها الأخير "تخاريف"، فيما يواصل زوجها تيم حسن تألقه في أعماله، إذ شارك مؤخرا في مسلسل "العميد" والذي لاقى نجاحا واسعا منذ بدء عرضه على منصة "شاهد"، فيما يتحضر لتصوير مسلسلين وهما "الأمير الأحمر" و"الهيبة" بجزئه الرابع والذي يحمل اسم "الرد".

وقد بدأ تيم تصوير مسلسل "الهيبة" في سوريا على أن ينتقل خلال أيام للتصوير في لبنان، بعد استكمال تصوير المشاهد التي تتطلب تواجدهم في دمشق.