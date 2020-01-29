الفيلم السينمائي "30 مليون" يجمع نجوم الكوميديا في المغرب

تشرع القاعات السينمائية المغربية ابتداء من 5 فبراير/ شباط 2020، في عرض الفيلم السينمائي "30 مليون"، وهو عمل كوميدي مغربي يجمع أبرز نجوم الكوميديا والغناء الشباب في المغرب إلى جانب ممثلين معروفين.

وتدور أحداث الفيلم الكوميدي، الذي أخرجه ربيع سجيد، حول 3 أصدقاء هم سامي (يسار)، زهير (إدريس) وهشام (مهدي)، الذين يتسببون في مشكل مع الشرطة يجر سامي إلى السجن.

يهرع الصديقان هشام وزهير، بمساعدة آمال (كريمة غيث)، زوجة الأول، وسارة (ابتسام تسكت) خطيبة الثاني، والمحامية نسرين (فاتي جمالي)، لمساعدة صديقهم المعتقل، لكنهم يواجهون مشكلة توفير كفالة مالية قيمتها 30 مليون سنتيم مقابل الإفراج عنه، لتبدأ رحلة الـ"30 مليون" بسلسلة من المغامرات الشيقة والمليئة بالمواقف الكوميدية.

يجمع الفيلم ألمع نجوم الكوميديا والغناء الشباب، إلى جانب ممثلين لهم تجارب سينمائية ناجحة، منهم رفيق بوبكر وربيع القاطي ونبيل عاطف وفاطمة بوشان، ونجوم برنامج اكتشاف المواهب "كوميديا" يسار المغاري، والثنائي إدريس ومهدي، ونجمتي برنامجي اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي" و"ذا فويس" بنسخته التركية، إبتسام تسكت وكريمة غيث، إلى جانب مليحة العرب فاتي جمالي، والمغني غاني القباج.

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يذكر أن العرض قبل الأول للفيلم سيكون يوم الجمعة 31 يناير بسينما ميغاراما في الدار البيضاء بدءا من الساعة السابعة مساء.

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