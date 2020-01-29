الفنان الهندي شاروخان يكشف عن ديانته

تحدث النجم الهندي الشهير شاروخان، خلال اليوم الوطني الـ71 للهند، عن التصالح والتسامح بين الهنود دون تفرقة في الدين.



وتسببت تصريحات شاروخان في إثارة جدل كبير، حيث تعرض للانتقادات من البعض، بينما رأى البعض أن حديثه عكس معاني التسامح.



وأوضح شاروخان أنه لا يجبر أحدا من عائلته على الالتزام بدين محدد، موضحا أنه يعتنق الإسلام بينما زوجته هندوسية.



وأشار شاروخان إلى أنه لم يجبر أبناءه على اعتناق دين معين، حيث أنه عند سؤال ابنته له عن ديانتها، قال لها: "نحن هنود وليس لنا دين معين".



وشدد شاروخان على أنه يمنح أبناءه مطلق الحرية في اعتناق الديانة التي يقتنعون بتعاليمها.

قد يهمك ايضاً:

الهندي أكشاي كومار يُطيح بشاروخان وسلمان خان من قائمة "فوربس" للأعلى أجرًا

النجم الهندي شاروخان يهنئ زوجته بعيد الزواج