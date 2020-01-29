شكرا لقرائتكم خبر عن علاء زينهم: هذه تفاصيل التحقيق معى داخل نقابة الممثلين.. (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خص الفنان علاء زينهم ”الخليج 365” بفيديو أوضح من خلاله كواليس التحقيق معه داخل نقابة الممثلين، وسبب الأزمة الأخيرة التى هددت بمنعه من ممارسة التمثيل على خلفية مشاركته فى عمل مسرحية استعان بعدد من الممثلين غير النقابيين.

وقال زينهم خلال الفيديو: "تم التحقيق معى اليوم الأربعاء داخل نقابة الممثلين، وشرحت موقفى، فكل علاقتى بالمسرحية أن زملاء لى يشاركون فيها، وكنت أتواجد فى البروفات لمساعدتهم فقط، وعرضوا عليا المشاركة فى المسرحية لكن اعتذرت لانشغالى بتصوير مسلسل البرنس مع النجم محمد رمضان، وهم مشكورين وضعوا اسمى على الأفيش وكتبوا تحت إشراف علاء زينهم، ولم أكن أعلم بالأمر".

وأضاف: "فوجئت بأن الدكتور أشرف زكى أصدر قرارا بإيقافى، واتصل بى وقال لى أنت متحول للتحقيق بكرة فى النقابة، وخلال التحقيق أوضحت لهم عدم صلتى بالمسرحية، فتفهموا موقفى، وجلس معى نقيب الممثلين وقال لى: "أنت مش قليل ومش دى قيمتك.. وليك جمهورك وناسك.. إحنا واخدين موقف مع منتج المسرحية فى الإسكندرية ومانعين أى حد يتعامل معاه".

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أوضحت للدكتور أشرف زكى، أن المسرحية ليس لها علاقة بالمنتج، بل هم مجموعة هواة تكفلوا بتكاليف المسرحية على نفقتهم الخاصة، وأتواجد معاهم بحب فقط، فأنا من المستحيل أن أعادى نقابتى، ونحن على ثقة كاملة فى أشرف زكى، والحمد لله أزمتى مع النقابة انتهت على خير

وأوضح زينهم: "مريت بظروف ساعة خلال 24 ساعة الماضية ورغم صعوبتها عرفت بسببها قدر حب الناس لى، جمهور كبير وصحافة مصر والوطن العربى اتصلوا بى، أشكر حضراتكم جدا على اهتمامكم".