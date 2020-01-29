شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد رمضان يكشف عن مقطع من أغنيته الجديدة "everyday" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم محمد رمضان عن مقطع من أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "everyday" وتجمعه بالمطرب النيجيري دامي بعدما التقى به خلال تسلمه جائزة "الأغنية الأكثر شعبية"، حيث نشر رمضان فيديو على حسابه بموقع إنستجرام ظهر فيه مع زوجته، وغنى مقطعًا من الأغنية المقرر طرحها يوم 3 مارس المقبل حسبما أعلن محمد رمضان.

وأعلن محمد رمضان عن إحيائه حفل افتتاح مباراة السوبر المصري لكرة القدم والتى تجمع بين فريقى الأهلى والزمالك، والمقرر إقامتها فى الإمارات يوم 20 فبراير المقبل، وعلق: "بإذن الله ميعادنا يوم 20 فبراير في أبوظبي استاد محمد بن زايد حفل افتتاح كأس السوبر المصري ..الأهلي والزمالك.. ثقه في الله أقوى سوبر".

وطرح رمضان مؤخراً أحدث أغنياته بعنوان "كازانوفا" على قناته الشخصية بموقع يوتيوب، بعد أسابيع قليلة من طرحه كليب "رايحين نسهر" مع المخرج محمد سامى، والأغنية اقتربت من تحقيق 30 مليون فى شهر حيث طرح رمضان الكليب بالتزامن مع بداية العام الجديد 2020.

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يُذكر أن محمد رمضان يواصل تصوير مسلسله الجديد "البرنس"، الذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل. المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي. بطولة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين.