شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم علاء زينهم.. فنانون عاشوا فى الظل سنوات وشَهرتهم الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأيام الماضية تسليط الضوء على الفنان علاء زينهم بعد قرار نقابة الممثلين برئاسة الدكتور أشرف زكى، إيقافه عن ممارسة التمثيل، وإحالته للتحقيق، بسبب إشرافه على مسرحية تحمل اسم "مولد وصاحبه غايب"، والتي تعرض على مسرح عبد المنعم جابر بمدينة الإسكندرية، لاستعانته ببعض الممثلين غير التابعين لنقابة المهن التمثيلية، فضلا عن مشاركة ممثل تم إيقافه من النقابة منذ فترة.

إيقاف علاء زينهم من قبل نقابة الممثلين، جعلت هناك اهتمام إعلامي بالواقعة وبالفنان الذي يعمل في التمثيل منذ 30 سنة شارك خلالها فى العديد من الأعمال سواء السينمائية أو التليفزيونية، ولم يحظ فيهم بشهرة مثلما حظي بها حالياً، ليكون مثله مثل فنانين كثيرين يعملون في الوسط الفني منذ سنوات ولكنهم لم يحققوا أي شهرة تذكر إلا بعد مرورهم بأزمات سلطت الضوء عليهم.



الفنان علاء زينهم

وقبل علاء زينهم هناك أمثلة كثيرة ولعمل أبرزها الفنان الراحل سعيد طرابيك الذي عمل في الفن لحوالي 40 عاماً وخلال هذه الفترة لم يستطع تكوين شهرة كبيرة، إلا أنه مع إعلان زواجه عام 2015 من الممثلة سارة طرابيك وكان يبلغ من العمر 75 عاماً ودخوله المستشفى بعد شهر من الزواج، تصدر وسائل الاعلام وأصبح الفنان الأشهر فى مصر وقتها لتكون هذه الأزمة السبب فى الشهرة التي حظي بها.



الفنان سعيد طرابيك

نفس الأمر بالنسبة للفنان يوسف فوزى المعروف للجمهور وجهاً بأدواره البارزة فى الدراما والسينما لسنوات طويلة، ولكنه لم يحظ بالشهرة الكبيرة أو حتى تسليط الضوء عليه من قبل وسائل الاعلام، حتى تم الإعلان عن إصابته بمرض الشلل الرعاش واعتزاله التمثيل ووقتها تم تسليط الضوء عليه، وازدادت شهرة يوسف فوزى بعد ظهوره فى لقاء مصور مع ”الخليج 365” فى منزله وأصبح وقتها الفنان الأكثر شهرة فى مصر.

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الفنان يوسف فوزى

أيضاً الفنان الراحل محمد أبو الوفا الذى شارك فى العديد من الأعمال الفنية الهامة، وعرفه الجمهور بالأدوار البارزة التى جسدها على مدار السنوات الماضية، ولكنه لم يحظ بالشهرة الا عندما أصيب بأزمة صحية بعد اصابته بالتهاب فى الصدر ونقله إلى مستشفى التأمين الصحى فى الفيوم – مسقط رأسه – ابريل الماضى، ووقتها تحدث الجميع عنه حتى رحل عن عالمنا فى يونيو من نفس العام.



الفنان محمد ابو الوفا

تميم عبده فنان تونسى بدأ عمله فى مصر قبل 11 عاماً، وبعد سنوات قليلة أصبح من أكثر الفنانين مشاركة فى الأعمال الفنية، ولكنه لم يحظ بأى شهرة إلا عندما أصدرت نقابة المهن التمثيلية قراراً بإيقافه عن التمثيل بسبب امتناعه عن استخراج تصاريح العمل للمسلسلات التي كان يشارك بها، مع مناشدة المنتجين كي لا يتعاملوا معه مرة أخرى ليتم تسليط الضوء عليه ويحظى بشهرة كبيرة وقتها بعدما كان معروفاً لدى الجمهور بصوره فقط دون أن يعرفوا اسمه.