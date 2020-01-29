طلب للداخلية بالقبض على الفنان احمد الفيشاوي بسبب ابنته «لينا»

قال المحامي شعبان سعيد، وكيل ابنة الفنان أحمد الفيشاوي «لينا»، إنه سيتقدم بطلبات لوزارة الداخلية، بسرعة القبض على الفنان أحمد الفيشاوي؛ لتنفيذ الحكم الصادر ضده، وذلك بعد مدهم بعناوينه المختلفة.

وكانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، قد قضت بمعاقبة الفنان أحمد الفيشاوي، بالحبس لمدة سنة واحدة، وذلك في جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، أقامها ضده المحامي شعبان سعيد، وكيلاً عن ابنته لينا الفيشاوي.

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وأضاف المحامى إنه يتوقع أن ينصاع الفيشاوي للحكم ويسدد المطلوب منه، بجانب كفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه، وإلزامه بـ 20 ألفاً كتعويض، و50 جنيهاً للمحاماة والمصاريف.

النزاع الأسري الطويل أمام المحاكم الذي بدأ قبل ميلاد الطفلة لينا، لم يتوقف حتى سنوات المراهقة الأولى من عمرها، التي كان آخرها في نوفمبر الماضي؛ حيث صدر حكم قضائي بإلغاء قرار منع لينا أحمد الفيشاوي من السفر، والذي سبق صدوره لصالح أحمد الفيشاوي بمنع ابنته من السفر، وكان لهذا الأمر تأثيره في نشأة وتصرفات حفيدة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، التي أثارت الجدل مؤخراً بنشر صور جريئة لها؛ معتبرة هذا حرية في التعبير.

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