أحمد فهمي وروبي يبدآن تصوير فيلم «حلم سوسن»

بدأ الفنان أحمد فهمي والفنانة روبي، تصوير أول مشاهد فيلم «حلم سوسن»، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، ومن إنتاج شركة سينرجي فيلمز، في مدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك بعد فترة من التحضيرات طوال الفترة الماضية.
ويعد «حلم سوسن»، التعاون الأول بين روبي وشركة سينرجي فيلمز.
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ووقع اختيار صناع الفيلم على الفنانين عمرو عبدالجليل ومحمد ثروت للمشاركة في بطولة الفيلم، وجارٍ اختيار باقي الأبطال، كما وضعت الشركة المنتجة ميزانية كبيرة للفيلم، وبخاصة أن تصويره سيكون بين مصر وأوروبا.
وانشغل أحمد فهمي خلال الفترة الماضية بتصوير فيلم «العارف»، مع الفنان أحمد عز، وإخراج أحمد علاء، وانتهى من تصوير آخر مشاهده الأسبوع الماضي؛ تمهيداً لطرحه في دور العرض بموسم عيد الفطر المقبل.
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