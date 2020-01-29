الجمهور يسخر من غادة عبد الرازق بعد إعلانها مواصفات فتى أحلامها

شغلت الفنانة غادة عبدالرازق عدداً من الجمهور خلال الأيام الماضية، بعدما كشفت عن مواصفات زوجها المستقبلي، وأكدت أنه لا بد أن يكون رجلاً طموحاً ويتميز بالأخلاق الحسنة ويحبها أكثر من أي شيء، وهذا ما جعل البعض يستغرب من تصريح غادة عبدالرازق؛ نظراً لعدد زيجاتها السابقة وعمرها الذي وصلت إليه؛ حيث وجه البعض لها انتقادات ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال أحد الجمهور: «عيب عليكِ ياغادة أنتِ عندك 55 سنة وتزوجتِ خمس مرات.. عريس إيه اللي بتفكري فيه دلوقتِ؟!»

لذلك كان لا بد من الكشف عن عمرها الحقيقي وعدد الزيجات بالتفصيل.

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أتمت غادة عبدالرازق عامها الـ54 في شهر يوليو الماضي؛ حيث إنها من مواليد 6 يوليو عام 1965 بمحافظة الشرقية.

تزوجت غادة عبدالرازق قبل أن تتم عامها السابع عشر، من رجل الأعمال السعودي عادل القزاز، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة «روتانا»، وانفصلت عنه بعد سبعة أعوام.

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تزوجت بعدها من رجل أعمال بورسعيدي ولم تستمر الزيجة طويلاً؛ حيث لم تكمل عامها الأول، وانفصلت منه بسبب فارق العمر بينهما.

كانت الزيجة الثالثة من رجل الأعمال المصري حلمي سرحان عام 2002، وانفصلت سريعاً أيضاً بسبب الخلافات التي نشبت بينهما.

أما الزيجة الرابعة فكانت من رجل الأعمال والمنتج وليد التابعي، الذي أنتج لها فيلم «90 دقيقة»، وانفصلت عنه لتتزوج زيجتها الخامسة من رجل الأعمال محمد فودة، وانفصلت عنه بعد عدة أزمات، لكنها عادت إليه مرة أخرى وانفصلا منذ عدة أعوام.

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